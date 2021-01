L’ex senatore di Forza Italia Marcello dell’Utri è stato assolto a Napoli dall’accusa di peculato per aver ricevuto dall’ex direttore della biblioteca dei Girolamini, Massimo Marino De Caro, 14 testi trafugati dal monumento. Il verdetto è stato emesso con la “formula”: “il fatto non sussiste”.

La sentenza è stata emessa da i giudici della prima sezione penale presieduta da Francesco Pellecchia, che hanno acoclto la tesi sostenuta dagli avvocati Claudio Botti e Francesco Centonze.

“Quando ero detenuto a Parma mi sono stati sequestrati 40mila volumi. Sono stato male per questa cosa, ho dovuto mettere tre stent, perché mi ha fatto più danno questo della stessa carcerazione”, aveva detto Marcello Dell’Utri, appassionato bibliofilo ma soprattutto ex senatore e stratega della nascita di Forza Italia, quando era stato interrogato in aula un mese.