“Sarah ha risposto a tutte le domande degli inquirenti e ha anche fornito materiale utile per colmare le lacune contenute nella ricostruzione della persona offesa”. Così l’avvocato Gianmaria Palminteri, legale di Sarah B., l’ex fidanzata dell’imprenditore Alberto Genovese finito in carcere per aver drogato e violentato una 18enne il 10 ottobre, ricostruisce in una nota l’interrogatorio, chiesto dalla stessa difesa, a cui si è sottoposta la giovane indagata per concorso in violenza sessuale e spaccio di droga a seguito della denuncia di un’altra giovane di 23 anni che avrebbe subito abusi durante una vacanza la scorsa estate a Ibiza.

“Su richiesta di questa difesa – precisa il difensore – si è svolto ieri l’interrogatorio della mia assistita, la quale ha fornito la propria versione dei fatti in merito a quanto sarebbe accaduto a Ibiza”. Vicenda, questa, “che non può, e non deve, essere automaticamente sovrapposta a quanto accaduto a Milano, nel mese di ottobre, ed in cui la mia assistita non era nemmeno presente”, aggiunge il legale. La giovane è stata interrogata ieri nel tardo pomeriggio in Procura a Milano nell’inchiesta della Squadra mobile, coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

Da alcune testimonianze agli atti l’ex fidanzata dell’imprenditore sarebbe state presente nel corso di alcuni abusi. Nell’ordinanza infatti si legge del racconto di una ospite alle feste di Genovese: “Tramite la mia amica – racconta una ospite al procuratore aggiunto Letizia Mannella e al pm Rosaria Stagnaro – ho saputo che girano delle voci su Genovese…nello specifico si dice che lui e la sua ex fidanzata, di cui non so il nome, erano soliti drogare le ragazze alle loro feste private per poi violentarle”.

Della fidanzata parla anche la ventitreenne che ha denunciato le violenze subite in Spagna a Villa Lolita, dicendo che anche lei era presente in camera da letto, e che il giorno dopo le avrebbe chiesto scusa per le violenze della notte, anche se lei aveva ricordi confusi su quanto successo. “Non so se c’era anche lei, secondo me sì… perché sennò non sarebbe venuta a chiedermi scusa, per che cosa io non so neanche… secondo me in camera c’erano tutti e due. Era risaputo che usasse la “droga dello stupro”, già un’altra volta mi aveva mischiato una roba, io pensavo che queste cose le facesse senza la fidanzata… poi a quanto pare le faceva anche con la fidanzata… io non lo so… però mi ha chiesto scusa… perché deve essersi spinto oltre… questa è la notizia che girava a Milano… che con me avesse esagerato… con Alberto non ero mai stato prima, mai in vita mia..”.