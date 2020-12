Torna domani in Italia da Bali, in Indonesia, Daniele Leali, il dj e vocalist milanese considerato il ‘braccio destro’ di Alberto Genovese, l’imprenditore in cella con l’accusa di aver stordito con un mix di droghe una 18enne, ospite nel suo attico in centro a Milano dove era in corso una festa. “Leali torna in Italia domani mattina”, conferma il suo avvocato Sabino Di Sibio, contattato dall’Adnkronos. Leali, che si sarebbe anche occupato dell’organizzazione dei festini sulla ‘Terrazza Sentimento’, il nome dell’attico di Genovese, risulta indagato dalla Procura di Milano per cessione di stupefacenti. “Aspettiamo che arrivi una convocazione per un interrogatorio, che non ci è ancora pervenuta”. In alternativa, spiega, “aspetteremo la chiusura delle indagini e a quel punto ci faremo avanti noi: chiederemo l’interrogatorio per chiarire la sua posizione”.

Fonte