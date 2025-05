Caso Garlasco: Sempio e la paura dell’arresto

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007, ha rilasciato un’intervista a “Quarto Grado” dopo una perquisizione della sua abitazione. Sempio ha rivelato che i carabinieri sono arrivati alle sei e mezza del mattino per effettuare controlli e che ha inizialmente temuto di essere arrestato. Ha chiarito di non essere stato allontanato dai carabinieri e di non aver subito interrogatori.

La perquisizione è durata nove ore e ha coinvolto anche la casa dei suoi familiari e due amici. Sempio ha espresso preoccupazione per la serenità dei suoi cari, sottolineando che l’operazione è avvenuta in maniera chiara e senza problemi con le forze dell’ordine. Ha descritto la situazione come stressante e ha manifestato sensazioni di stanchezza e vuoto al termine della lunga giornata.

Quando gli è stato chiesto delle eventuali prove sequestrate, Sempio ha affermato che non c’era nulla di particolare e che, sebbene fosse la sua prima esperienza di perquisizione, non si aspettava una simile invasione. Ha anche precisato di non avere particolari timori riguardo a ciò che gli agenti avrebbero potuto scoprire.

Infine, Sempio si è detto pronto a fronteggiare qualsiasi sviluppo futuro, dimostrando una disponibilità ad affrontare le verifiche necessarie collegate al caso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com