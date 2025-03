Caso Garlasco, nicotina sui capelli di Chiara Poggi: nuova pista?

Tracce di nicotina sui capelli di Chiara Poggi rilanciano le indagini nel caso di Garlasco. Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha sottolineato l’importanza di considerare la storia del padre di Chiara, fumatore accanito, per spiegare la presenza di nicotina sui capelli della vittima. Tizzoni ha invitato gli interessati a esaminare le pagine 121 e 122 della sentenza della Corte d’Assise d’Appello che ha condannato Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, ribadendo che la presenza di nicotina è pertinente nella questione di una possibile esposizione passiva al fumo.

Recentemente, le indagini sono state riaperte dalla Procura di Pavia riguardo ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, attualmente sotto inchiesta per omicidio. L’avvocato ha ricevuto numerose richieste di commento dai media riguardo alla nuova vicenda, ma ha dichiarato di non essere ancora abilitato a depositare la nomina per partecipare alle indagini. L’apertura del nuovo fascicolo è necessaria affinché la famiglia della vittima possa costituirsi parte offesa nel procedimento, un passo fondamentale per la valutazione delle prove, come le analisi del DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara o nei dettagli riscontrati nel bagno.

La Procura di Pavia aveva inizialmente archiviato il caso, ma ora sembra intensificare l’indagine su Sempio, il quale già presenta un legame con il caso originale di Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Senza la formalizzazione della nomina, i consulenti della famiglia Poggi rischiano di non poter partecipare alla rilettura delle prove cruciali per il caso.