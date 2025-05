Caso Garlasco: Bugie di Andrea Sempio sotto la lente della Procura

Il 20 maggio, Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, sarà ascoltato dai magistrati di Pavia nell’ambito di una nuova inchiesta che coinvolge Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. Stasi, accompagnato dai suoi avvocati, sarà sentito come testimone assistito nel pomeriggio, mentre Sempio è convocato alle 14 presso il Palazzo di Giustizia. Le domande potrebbero chiarire le relazioni tra la vittima e altri soggetti coinvolti nel caso, inclusa l’identità di un misterioso “Ignoto 2”.

La procura intende stringere i tempi dell’indagine, dato che Stasi si avvicina alla conclusione della sua pena. Sempio, dal canto suo, potrebbe decidere di non rispondere, aspettando di conoscere le accuse a suo carico. Gli inquirenti hanno messo in campo un’imponente attività investigativa e potrebbero emergere nuovi elementi significativi.

Tra i testimoni è previsto anche Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà interrogato a Venezia. Entrambi i colloqui evidenziano l’urgenza della procura di Pavia, che ha riaperto il caso nonostante un’archiviazione precedente.

Intanto, si segnala una pressione investigativa su Sempio, convocato più volte nelle ultime settimane. I pubblici ministeri stanno esaminando prove materiali, incluso un possibile DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, che la procura considera cruciale per il caso. Un’indagine complessa, con la scadenza di un incidente probatorio fissata per il 24 ottobre.

