Caso Garlasco: Andrea Sempio Riafferma la sua Innocenza

Andrea Sempio, indagato nel caso di Garlasco, ha dichiarato di essere innocente in un’intervista rilasciata al programma Dritto e Rovescio il 21 marzo 2025. Le sue affermazioni arrivano in seguito alla corrispondenza tra un’impronta palmare trovata sulla scena del delitto, dove è stata rinvenuta la vittima Chiara Poggi, e le impronte di Sempio.

Sempio ha confermato di frequentare l’abitazione della vittima e ha affermato che la sua presenza lì spiegherebbe eventuali tracce di DNA trovato. Ha detto di non avere motivi per nascondersi o fuggire, incoraggiando le autorità a proseguire nelle indagini per chiarire la sua posizione. Nonostante il ritrovamento dell’impronta, ha ribadito la sua innocenza, affermando di non avere pesi sulla coscienza.

In merito alla situazione attuale, i legali di Sempio hanno consigliato di non presentarsi in procura, richiamando una norma del Codice di procedura penale. Sempio ha anche espresso la volontà di essere disponibile alle autorità e di rientrare alla vita normale il prima possibile. Malgrado le complicazioni legate all’indagine, continua a sostenere la sua estraneità al delitto.

