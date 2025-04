Caso Garlasco, Alberto Stasi ottiene la semilibertà

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accordato la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La procura generale di Milano aveva richiesto il rigetto della richiesta di semilibertà per Stasi, di 41 anni, suggerendo in alternativa un rinvio del procedimento per esaminare le circostanze relative a un’intervista di Stasi trasmessa dal programma ‘Le Iene’ il 30 marzo. La procura sosteneva che Stasi avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione a rilasciare l’intervista, mentre il carcere di Bollate ha precisato che non erano state riscontrate infrazioni.

In seguito all’udienza, il direttore del carcere di Bollate, Giorgio Leggieri, ha inviato una lettera al Tribunale di Sorveglianza e al magistrato Maria Paola Caffarena, sottolineando che l’intervista era stata registrata durante un permesso premio concesso il 22 marzo e che non vi erano state violazioni delle prescrizioni. La decisione del Tribunale segna un passo significativo per Stasi, permettendogli di accedere alla semilibertà nonostante la posizione contraria della procura. La condanna di Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi ha suscitato un notevole interesse mediatico e la sua attuale situazione continua a essere oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica.