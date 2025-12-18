13 C
Caso Fondazione Milano-Cortina Italia

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione del filone dell’inchiesta sulla Fondazione Milano-Cortina, relativo ad alcune assunzioni fatte quando Vincenzo Novari era amministratore delegato dell’ente. I reati ipotizzati dall’inchiesta, rimasta a carico di ignoti, erano abuso d’ufficio e turbativa d’asta.

La richiesta di archiviazione, firmata dai pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, spiega che l’abuso d’ufficio non è più un reato previsto dalla legge, mentre per la turbativa d’asta “il fatto non sussiste” poiché si riferisce solo alle procedure comparative per l’acquisizione di beni e servizi, non all’assunzione di personale.

Le indagini avevano evidenziato “anomalie riguardanti i rapporti di parentela tra alcuni dipendenti assunti da Fondazione e persone note, appartenenti al mondo politico e aziendale nazionale” e persone vicine ai vertici dello stesso ente. In particolare, erano state esaminate trentacinque assunzioni, tra cui quelle di Lorenzo Cochis La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e di Livia Draghi, nipote dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, entrambi assunti in Fondazione Milano-Cortina. Gli atti dell’inchiesta saranno inviati al procuratore della Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

