Caso Ferragni, l'influencer al parco con i figli: clausura finita

Chiara Ferragni è uscita dalla clausura cui l’aveva indotta il caso delle sponsorizzazioni ingannevoli: dopo l’uscita sui social per ammettere lo sbaglio, “di comunicazione”, dirsene pentita e annunciare una donazione che suona come un risarcimento, è arrivata l’uscita nella vita reale. L’influencer si è concessa una passeggiata nel Parco Sempione di Milano, con mamma e figli, con un giro in trenino per i piccoli Vittoria e Leone.

E’ passata quasi una settimana dalla pubblicazione del video, su Instagram, con la promessa di una donazione da 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino per rimediare alla bufera per il caso legato al pandoro Balocco. Il profilo Instagram dell’imprenditrice continua a ricevere, su post ormai datati, commenti polemici di follower delusi e di contestatori assortiti. Intanto, il numero di chi segue Chiara Ferragni registra un lieve calo e si assesta a 29,5 milioni.

In famiglia, l’unico che ha ripreso l’attività social è Fedez. Sabato, il rapper ha rilanciato un post del podcast Muschio Selvaggio, che archivia il 2023. “È stata una stagione dura. Nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima”, si legge nel messaggio abbinato alla foto di tutto il team che lavora al podcast, con Fedez e Mr Marra accompagnati dall’intero team. Nella serata della vigilia di Natale, invece, ‘segnali’ di vita ordinaria con i video per la passeggiata con il cane.