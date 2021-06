Dopo il crollo durante l’incontro tra Danimarca e Finlandia, la rianimazione immediata e il ricovero in ospedale, gli esami effettuati hanno portato alla scelta di impiantare un defibrillatore al giocatore danese Christian Eriksen. A dirlo è il medico della nazionale danese Morten Boesen che ha spiegato come il dispositivo possa essere necessario in caso di gravi disturbi del ritmo. Ovviamente non ci sono ancora dati certi sulla diagnosi, ma a questo punto pare che il problema che ha interessato il centrocampista sia da riferirsi ad un’aritmia ventricolare (cioè del ventricolo) e particolarmente pericolosa. Cosa significa e perché occorre un dispositivo impiantabile? Lo spiega Giulio Molon, aritmologo e direttore della Cardiologia presso l’Irccs Ospedale Sacro Cuore di Negrar.

Perché si mette un defibrillatore?

“Ovviamente si tratta solo di un giudizio senza conoscere direttamente il caso, ma questa scelta indica che dalle analisi è emersa la presenza di un’aritmia ventricolare. Il posizionamento di un defibrillatore impiantabile sta ad indicare che esiste il rischio che la grave crisi aritmica possa ripetersi. L’aritmia più grave, che richiede il posizionamento di un defibrillatore, è legata ai battiti incontrollati del ventricolo, che si osservano appunto in caso di fibrillazione ventricolare. Questa arriva a causare l’arresto cardiaco che è la causa principale di morte improvvisa, cioè di un drammatico e inatteso evento inesorabilmente mortale se non si mettono in atto, con rapidità, le manovre di rianimazione cardio-respiratoria, la cosiddetta “catena della sopravvivenza””.

Defibrillatore e pacemaker sono la stessa cosa?

“No. Il defibrillatore fa qualcosa di diverso dal pacemaker, che regola solo i battiti. Fa di più. E’ dotato di sistemi di rilevazione che permettono di riconoscere l’insorgenza improvvisa di un’aritmia grave come appunto la fibrillazione ventricolare e, attraverso uno shock elettrico che viene rilasciato direttamente dal dispositivo, consente di riportare alla normalità la situazione”.

Perché la fibrillazione ventricolare è così grave?

“Il quadro nasce dai ventricoli. E’ un ritmo velocissimo e assolutamente irregolare. In questa condizione il ventricolo sinistro si contrae anche centinaia di volte al minuto in maniera del tutto autonoma rispetto all’atrio soprastante, che invece mantiene il suo normale ritmo. Questa situazione porta rapidamente ad un gravissimo problema emodinamico, cioè legato allo scorrimento del sangue. Infatti le contrazioni “impazzite” del ventricolo sono del tutto inefficaci, con una grande attività elettrica che si traduce però nella sostanziale assenza della contrazione. Quindi ogni volta il sangue immesso nell’aorta e? di gran lunga inferiore rispetto alle necessita? dell’organismo. In pochi secondi, quindi si verifica uno stato di grave ischemia al cuore stesso, al cervello e agli altri organi che, se non viene trattata l’aritmia di base, puo? portare a morte. La cura urgente, in questi casi, consiste proprio nella “defibrillazione”, cioe? nell’applicazione di una scarica elettrica piu? o meno intensa che possa “rimettere in sesto” il regolare segnale elettrico che scende lungo il cuore. Questo è il compito del defibrillatore”.

Come si controlla il ritmo del cuore?

“Atri e ventricoli si contraggono in maniera coordinata circa 70 volte al minuto. Il cuore, insomma, e? un muscolo involontario, che presenta alcune caratteristiche uniche: riesce a far partire da solo gli impulsi della contrazione e trasmetterli fino alla piu? periferica delle sue cellule. Tutto questo grazie ad un “centro direzionale” delle contrazioni che si chiama nodo del seno. Questo e? un organo piccolo come un grano di miglio, che si trova nell’atrio destro, vicino al punto in cui sboccano le vene cave. In questo “granello” quasi invisibile ma tanto importante, nasce in maniera del tutto autonoma lo stimolo alla contrazione che si propaga prima all’atrio, dando il via alla contrazione del miocardio in questa zona. Poi il “segnale” passa al nodo atrioventricolare, la “stazione” attraverso cui questa linea elettrica viene “smistata” ai ventricoli attraverso binari anatomicamente definiti. La linea infatti prosegue verso il basso nel fascio di His, che nasce dal nodo atrioventricolare e scende presto in una branca sinistra ed una destra. Infine, con binari sempre piu? piccoli, i segnali scendono poi verso la parte inferiore dei due ventricoli. Quindi il nodo del seno ed il nodo atrioventricolare rappresentano le “basi” irrinunciabili dell’attivita? cardiaca. Se il primo non funziona non partono gli impulsi che daranno il via alla contrazione, mentre se il secondo non lavora, “saltano” il collegamento e quindi il coordinamento tra l’attivita? degli atri e quella dei ventricoli. Con il rischio che compaiano gravi aritmie, dovute proprio a questa “carenza” di collegamenti. Se il nodo atrioventricolare non funziona il cuore può rallentare molto e per questo serve il pacemaker “.

Si può immaginare un ritorno in campo del calciatore?

“Mancano informazioni sulla cardiopatia di base per rispondere, ma va detto che questa condizione controindica l’attività professionistica in Italia, visto che non è possibile dare idoneità ai portatori del defibrillatore. Ma va anche ricordato che un giocatore della nazionale belga, Dailey Blind, gioca con un apparecchio di questo tipo impiantato dopo una crisi legata ad una miocardite”.