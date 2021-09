Il nonno Peleg è arrivato presto per evitare la folla di giornalisti. Aya è invece entrata nell’aula del tribunale pochi minuti prima dell’udienza, accerchiata dalla stampa. “Sono preoccupata – ha detto in italiano – voglio vedere Eitan a casa”. E poi ha tradotto in ebraico: “Voglio solo entrare e iniziare la giornata, sono preoccupata. Voglio che Eitan torni subito a casa”. La nonna Etty Cohen, gli zii materni Guy Aviv e Gali e il marito Ron Peeri – che hanno presentato l’istanza di adozione in Israele – e Hagai, il fratello di Aya, sono stati fatti uscire dall’aula dal giudice ris Ilotovich-Segal. Il processo si svolegerà a porte chiuse e solamente alla presenza della zia e del nonno preso il quale si trova il bambino che i legali dei Biran cercheranno già oggi di ricondurre sotto la tutela della zia matera.

E’ una donna, Iris Ilotovich Segal, il giudice incaricato a esprimersi sulla vicenda del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Nel luglio 2017 è stata nominata giudice del tribunale della famiglia del distretto di Tel Aviv.