TEL AVIV – Dopo la sentenza di primo grado emessa ieri dal Tribunale della famiglia di Tel Aviv, disponendo il rientro di Eitan Biran in Italia, non si placa la tensione tra i due rami famigliari che si contendono il piccolo superstite della tragedia del Mottarone.

In attesa dell’avvio del processo di appello presso la corte distrettuale di Tel Aviv – il ricorso della famiglia materna è in lavorazione e dovrà essere presentato entro una settimana – la corte ha sospeso l’esecutività immediata della sentenza e la diatriba in queste ore verte sulla custodia del bambino durante il proseguo delle pratiche legali in Israele.

Ieri dopo la sentenza, Aya Biran, zia paterna e tutrice legale di Eitan, non ha riconsegnato ai Peleg il piccolo, in violazione degli accordi stabiliti dalla corte di Tel Aviv il 23 settembre, secondo cui il bambino, durante le procedure legali in Israele, è affidato alla custodia congiunta dei due rami famigliari (tre giorni a testa). Questo perché, fanno sapere fonti vicine ai Biran, gli avvocati di Aya hanno presentato alla giudice Iris Ilotovitch-Segal – che ieri si è pronunciata sul caso accogliendo il ricorso della zia – la richiesta di limitare gli incontri del piccolo con la famiglia materna, condizionandoli alla supervisione dei servizi sociali.

Nella loro interpretazione, la sentenza di ieri fa decadere gli accordi presi in fase di dibattimento preliminare e quindi la giudice è chiamata a pronunciarsi nuovamente in merito. “La sentenza è stata molto chiara: si tratta di rapimento”, dice a Repubblica una fonte legale coinvolta nel procedimento, che sostiene che l’intervento dei servizi sociali “sia del tutto naturale” nelle circostanze attuali. “Chi può garantire che non ci sarà un secondo rapimento?”.

La famiglia Peleg di contro è furiosa per la violazione dell’accordo, che vedono come dimostrazione della volontà dei Biran di “sradicare” Eitan dal suo contesto famigliare israeliano, come già lamentavano nel corso della battaglia legale – dove pure negli ultimi mesi erano soggetti a visite contingentate per volontà del tribunale di Pavia.

“La decisione di Aya Nirko Biran di impedire alla famiglia Peleg di vedere il nipote è la prova assoluta di ciò che la famiglia Peleg ha sempre sostenuto”, afferma in una nota Gadi Solomon, portavoce della famiglia materna. “Ovvero che Aya non è mossa dall’interesse superiore del bambino, infrangendo clamorosamente l’accordo che ha firmato e precludendo alla famiglia Peleg di stare con il loro amato nipote”.

Per Aya, continua Solomon, “la decisione di ieri del tribunale rappresenta un sigillo ufficiale per impedire alla famiglia Peleg di far parte della vita di Eitan: chi aveva ancora bisogno di una prova per ciò che accadrà da oggi, l’ha ricevuta ora in tutta la sua dolorosa potenza”. Anche i legali dei Peleg si sono rivolti alla giudice per contestare la violazione dell’accordo, nella speranza, si legge nella nota, “che ora si capisca quanto la decisione di ieri in una notte si è trasformata in un’arma micidiale nelle mani di Aya Nirko“.

La decisione della giudice Ilotovitch-Segal è prevista nelle prossime ore e potrebbe fornire un ulteriore elemento di escalation nella tragica vicenda, che si dimostra essere sempre più lontana da una “conciliazione tra le parti per adempiere all’eredità spirituale dei genitori defunti” come auspicato ieri dalla giudice nel paragrafo conclusivo della sentenza.

Nel frattempo, la sentenza di primo grado ha fatto scattare l’acceleratore all’indagine penale per rapimento di minore in corso in Israele a carico di Shmuel Peleg, che l’11 settembre ha prelevato Eitan dalla casa della zia paterna a insaputa della zia, conducendolo in Israele con un volo privato tramite Lugano. Questo giovedì Peleg verrà nuovamente interrogato dalla polizia e gli inquirenti intendono consegnare le proprie raccomandazioni alla procura la settimana prossima.