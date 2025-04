Caso doping, Sinner è innocente? La risposta di Ruud

Il caso di Jannik Sinner continua a suscitare vivaci discussioni nel mondo del tennis. Dopo un mese dal suo rientro, in seguito a una squalifica dovuta a un accordo con la Wada per la questione Clostebol, il circuito si presenta spaccato tra sostenitori e detrattori della sua innocenza. Tra i primi c’è Casper Ruud, attualmente numero 6 del mondo, che ha espresso la sua opinione dopo aver vinto il torneo di Nimes. Ruud ha dichiarato: “Io ho sempre considerato Sinner innocente ed estremamente sfortunato, se si guarda al modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo”.

Ruud ha sottolineato che si tratta di un caso raro ma fisicamente possibile, evidenziando la difficoltà di vivere una sospensione di tre mesi quando si è innocenti. Ha aggiunto che non ha mai visto Sinner come qualcuno che avrebbe mai intenzionalmente assunto sostanze dopanti o che potesse imbrogliare. Il norvegese ha poi messo in luce la vulnerabilità degli atleti, esposti a numerosi luoghi, persone e cibi diversi, nonché a vari Paesi, e ha espresso la preoccupazione riguardo la situazione attuale.

La questione di Sinner ha sollevato interrogativi più ampi sulla sicurezza degli atleti e sull’impatto che tali situazioni possono avere su di loro, specialmente quando ci sono dubbi sulle circostanze che hanno portato alle squalifiche. La comunità tennistica continua a monitorare attentamente l’evoluzione di questo caso e la sua rilevanza nel contesto delle regole antidoping.