Pierluigi Diaco non ha fatto in tempo a salutare (per sempre?) il suo pubblico di Rai Uno che l’azienda ha deciso di sospendere tutto a causa di un caso di CoronaVirus.

L’ultima puntata di Io e Te sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 4 settembre, ma è notizia di poche ore fa che la trasmissione è stata sospesa proprio a causa di un caso di Covid-19 trovato fra gli addetti ai lavori.

“La sua trasmissione Io e te, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, è stata sospesa per un caso di positività al Covid-19. La decisione è stata presa pochi minuti fa dai vertici di Viale Mazzini, questa la notizia che può anticipare IlFattoQuotidiano.it. Al suo posto andrà in onda La Vita in Diretta Estate, condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu, che raddoppierà dunque la sua durata”.

Proprio questa mattina Diaco ha discusso in diretta a RTL 102.5 con la collega Giusi Legrenzi, in cui l’ha invitata a smettere di parlare di CoronaVirus. Ironia della sorte, eh?