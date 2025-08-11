36.9 C
Caso di Chikungunya a Carpi: allerta zanzare e prevenzione

A Carpi è stato registrato un caso di Chikungunya, malattia virale trasmessa dalle zanzare. La persona colpita è una donna di 48 anni, attualmente ricoverata presso il Policlinico di Modena, ma le sue condizioni di salute sono buone e si prevede una prossima dimissione.

Dall’indagine epidemiologica finora condotta, risulta che la donna non aveva recentemente intrapreso viaggi all’estero. Dopo la segnalazione del caso, il servizio di Igiene Pubblica ha allertato i Comuni sia di residenza (Carpi) sia di lavoro (Mirandola), avviando interventi straordinari di disinfestazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi.

La Chikungunya è causata dalla puntura delle zanzare tigre e si manifesta con febbre acuta accompagnata da forti dolori articolari e muscolari, rendendo difficile il svolgimento delle normali attività quotidiane. Non è trasmissibile direttamente tra gli esseri umani, ma solo attraverso le zanzare infette.

L’Ausl ha esortato la popolazione a adottare misure preventive contro le zanzare. Bastano piccole quantità di acqua stagnante per consentire la riproduzione degli insetti; pertanto, è fondamentale eliminare ogni possibile accumulo d’acqua e applicare trattamenti larvicidi ogni due settimane. È raccomandata anche la manutenzione del verde, come mantenere l’erba bassa e rimuovere gli sfalci. In casa, si consiglia di utilizzare zanzariere o repellenti cutanei, oltre a indossare abiti che coprano braccia e gambe, specialmente durante le ore serali.

