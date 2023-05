Caso di Animali Sperduti in Indiana Scuote la Comunità”

“Il Dramma dell’Abbandono” Cani abbandonati al loro destino nella notte, sono addirittura 24 i poveri cuccioli lasciati a se stessi, un dramma atroce che ha sconvolto l’intera comunità

Recentemente in Indiana, un oscuro dramma ha riscosso l’attenzione della comunità e dei media, ventiquattro cani sono stati lasciati soli e senza un riferimento umano in due diversi luoghi dello stato, scatenando un’indagine da parte delle autorità locali e lasciando inorriditi chiunque abbia molto a cuore il benessere degli animali.

24 cani abbandonati al loro destino in due luoghi ben precisi

Il Rushville Animal Shelter, noto rifugio per animali appena situato ad est di Indianapolis, ha rivelato la drammatica situazione, il personale del rifugio, infatti, ha scoperto che diversi cani erano stati abbandonati nei pressi di due parchi locali tra la serata di sabato e la mattinata di domenica.

Secondo un portavoce della RAS, nove dei cani sono stati rinvenuti all’interno del Rushville Dog Park, mentre gli altri sono stati ritrovati nella vicina contea di Decatur.

Immediatamente la notizia è stata diffusa in rete e in un post su Facebook, il rappresentante del rifugio ha sottolineato con amarezza che, sebbene i responsabili dell’abbandono provveduto a collocare i cani in luoghi contenuti, l’azione rimane inaccettabile.

Abbandonare un animale è un atto illegale e punito dalla legge dello Stato dell’Indiana, e quest’ultimo in particolare, prevede che gli animali vittime di maltrattamenti o abusi possano essere definitivamente confiscati dal tribunale.

La portata di questa vicenda ha reso necessario l’intervento del dipartimento di polizia di Rushville, che ha avviato un’indagine approfondita. La polizia d per incitare i cittadini a collaborare ha condiviso le immagini dei cani abbandonati, chiedendo a chiunque avesse informazioni utili di contattare sia il dipartimento che il rifugio per animali.

Secondo i dati forniti dall’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), ogni anno circa 6,3 milioni di animali da compagnia entrano nei rifugi negli Stati Uniti. Tuttavia, rispetto al 2011, il numero di cani e gatti accolti nei rifugi è diminuito, passando da circa 7,2 milioni a 6,3 milioni.

Questo triste episodio mette in luce l’importanza del rispetto e della cura verso gli animali da compagnia, recentemente si è parlato di abbandoni record infatti circa 38 cani sono stati abbandonati e cercano casa

La cosa che dovrebbe essere chiara a tutti e che se per qualche motivo si è costretti a separarsi dal proprio animale, è fondamentale rivolgersi a strutture specializzate o cercare risorse disponibili per trovare una soluzione adeguata.

I rifugi per animali, come Humane Indiana, offrono una serie di servizi per aiutare le persone in questo delicato passaggio, evitando così che si verifichino ulteriori situazioni di abbandono.