“Le dichiarazioni del colonnello Aglieco sono l’ennesima conferma di quanto non sia possibile per nessuno definire buone indagini quelle eseguite sulla morte di Rossi. Noi lo sosteniamo da tempo”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Carmelo Miceli, legale di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi e della figlia di lei, Carolina Orlandi, riguardo quanto emerso dalla Commissione di inchiesta sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps e alle dichiarazioni del colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena.

“Abbiamo formulato un’istanza chiedendo venisse investita la procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione per dirci quale sia l’autorità competente: non appena avremo la risposta ci rivolgeremo alla procura, che avrà dunque senza dubbio la competenza, e chiederemo un confronto”, prosegue l’avvocato Miceli dicendosi a quel punto pronto anche a chiedere “l’istanza per la riapertura delle indagini”.