“Stefano aveva una vita davanti, poi è successo quello che è successo”. A dirlo Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi sentita come testimone nel processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte del figlio, che vede imputati otto carabinieri. “Stefano aveva avuto dei problemi e aveva frequentato la comunità di recupero per 4 anni, ne era uscito benissimo – ha detto la mamma di Stefano Cucchi che è parte civile nel processo – lavorava col padre, si stava ricostruendo una vita. Nei mesi che hanno preceduto il suo arresto e la sua morte, era tornato quello che era sempre stato da piccolo e da adolescente. Stefano stava benissimo, si alzava la mattina e andava a correre, passava in chiesa per dire una preghiera. Andava al lavoro da mattina a sera e poi in palestra. Erano anni che non soffriva più di crisi epilettiche”.

