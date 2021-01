ROMA – Al Csm l’imbarazzo è tangibile. Ma il fatto è lì, ormai ha preso forma. Riguarda un magistrato noto come Giuseppe Creazzo, il procuratore di Firenze. Proprio quello che sta indagando su Renzi per via di Open. Che adesso, in ultima battuta, potrebbe rischiare anche una contestazione per incompatibilità ambientale. Ma, prim’ancora di arrivarci, sarà costretto ad affrontare un’inchiesta imbarazzante su una presunta avance che avrebbe fatto a una collega. Cinque anni fa, in un albergo romano.

Lei è Alessia Sinatra, pm a Palermo, volto noto per chi frequenta l’Anm, di cui è stata vice presidente per conto di Unicost, la sua corrente da sempre. E proprio quando lui e lei, cinque anni fa, facevano parte dello stesso Comitato direttivo centrale, ed erano a Roma per una riunione, si sarebbe verificato il fattaccio. Che ovviamente lui, il procuratore, smentisce in modo netto, anche se si trincera subito nel silenzio. “Mi hanno consigliato di non parlare” dice con una voce decisamente provata.

È lo stesso imbarazzo che si coglie tra i consiglieri del Csm. Un riserbo che sembra celare particolari inediti rispetto a una storia che da mesi ormai è di pubblico dominio, perché di mezzo c’è sempre Luca Palamara con le sue chat. Palamara di Unicost, Sinatra di Unicost, e anche Creazzo di Unicost. Anni di frequentazioni. E uno scambio via chat che il 23 maggio del 2019 inguaia Sinatra, ma pure Creazzo. Perché lei, che è in estrema confidenza con Palamara, parla del “porco” alludendo a Creazzo. Lo qualifica come “un essere immondo e schifoso”, preme perché non venga votato come procuratore di Roma. Palamara la rassicura. Ma lei insiste giudicandolo “porco mille volte”. Una settimana dopo il Gico sequestra il cellulare di Palamara; un anno dopo le chat diventano il libro nero della magistratura; quattro mesi dopo la divulgazione lei finisce sotto inchiesta disciplinare.

E qui entriamo nei misteri del caso. Che, per ora, ha un paio di punti fermi. Sinatra è stata interrogata dai procuratori generali che lavorano con Giovanni Salvi nell’ambito di una pre incolpazione disciplinare. Oggi lei si definisce “fiduciosa in una rapida soluzione del caso considerata la correttezza del mio operato”. Assicura di “aver fornito ogni chiarimento” per le presunte avance di Creazzo in ascensore. Perché a questo punto è chiaro che il “porco” di cui si parla è lui.

Va da sé che la versione di Creazzo è del tutto opposta. Tra la voglia di dire e non dire, di liberarsi di un peso e il timore di fare un danno, Creazzo non parla tra virgolette. Si può solo capire che non sottoscrive una sola parola di una ricostruzione che lo colpevolizza e gli muove degli addebiti pesanti. Stiamo parlando di eventuali fatti di 5 anni fa, perseguibili a querela, ma che in quel momento non sono stati denunciati. Ma che adesso potrebbero aver preso forma nelle dichiarazioni di Alessia Sinatra davanti ai sostituti procuratori generali della Cassazione. Al punto da sospingere la procura generale di Salvi a mandare tutte le carte al Csm. Il fascicolo è giunto nelle mani del vice presidente David Ermini che ha seguito la procedura ordinaria: inviare subito dopo Natale le carte alla prima commissione che si occupa delle cosiddette incompatibilità ambientali. Ed è chiaro che se si dovesse accertare che Creazzo ha tenuto comportamenti scorretti nei confronti di una sua collega la sua posizione vacillerebbe.

L’unico fatto certo è che da Roma, dalla Cassazione, Creazzo non ha ricevuto finora alcuna comunicazione per un approfondimento disciplinare. Ma a questo punto, con l’interrogatorio di Sinatra al Csm, per Creazzo si apre una pagina pesante che rischia di appannare la sua carriera – è stato pm a Reggio Calabria e procuratore a Palmi, autore delle indagini sul delitto Fortugno, nonché vice capo dell’ufficio legislativo di via Arenula – soprattutto in vista di possibili posti futuri visto che ha chiesto di poter fare il procuratore di Bari, oppure il procuratore generale di Catanzaro oppure di Reggio Calabria. I colleghi che hanno lavorato con lui adesso lo descrivono come uno che, anche in una cena tra soli uomini, non si lasciava andare ad apprezzamenti pesanti sulle donne, ma sarà il confronto tra lui e lei a far capire la verità su quei minuti in ascensore, e scrivere la storia di queste due carriere.