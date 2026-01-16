Caso Chiara Ferragni Italia

Sembra che Chiara Ferragni abbia riservato un colpo basso a Verissimo e a Silvia Toffanin. Dopo essere stata prosciolta nel caso legato alle accuse di truffa aggravata, l’imprenditrice digitale è corteggiata da molti e si è alla ricerca delle prime dichiarazioni della nota influencer su questi due anni.

Chiara Ferragni ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e avrebbe dovuto fare lo stesso nel salotto di Silvia Toffanin, ma sembra che sia saltato tutto all’ultimo minuto. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’imprenditrice avrebbe cambiato idea e deciso di dare buca al salotto di Canale 5.

I motivi di questa presunta decisione non sono stati svelati e non è arrivata una conferma o una smentita da parte delle due dirette interessate. Chiara Ferragni, dopo essere stata prosciolta, aveva già parlato pubblicamente a Che tempo che fa.

L’influencer potrebbe anche non avere più nulla da dire in pubblico, avendo già raccontato di essere felice e visibilmente emozionata dopo la sentenza del processo. Ora l’imprenditrice digitale è pronta a “riappropriarsi della sua voce”, come lei stessa ha dichiarato subito dopo la sentenza.