Caso Boccia: Emergenza il Decreto di Nomina a Consigliere per i Grandi Eventi di Sangiuliano

Lo scorso agosto, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha firmato un decreto per nominare Maria Rosaria Boccia come “Consigliere per i grandi eventi” a titolo gratuito. Questa nomina, mai confermata ufficialmente in precedenza e oggetto di dibattiti, è stata recentemente pubblicata su Dagospia, rivelando quindi che Sangiuliano aveva effettivamente formalizzato la scelta. Boccia, imprenditrice e di cui Sangiuliano avrebbe avuto una relazione, era destinata a supportare eventi culturali di grande rilevanza. Tuttavia, sia il ministro che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avevano in precedenza affermato che la nomina non era mai stata ufficializzata. Durante un’intervista al TG1, Sangiuliano aveva descritto l’idea di nominare Boccia come una possibilità non concretizzata.

In risposta alle polemiche, Meloni aveva riferito che il ministro aveva considerato di dare un incarico di collaborazione non retribuito a Boccia, ma poi aveva optato per non procedere. Nonostante la firma del decreto il primo agosto, la nomina non è mai stata attuata ufficialmente. L’iter si è interrotto e non è giunto né agli Uffici Centrali di Bilancio né alla Corte dei Conti. Inoltre, ci sono state problematiche relative al curriculum di Boccia e preoccupazioni per possibili conflitti d’interesse legati alle sue partecipazioni aziendali.

In un ulteriore sviluppo, è emerso che, subito dopo la firma, Boccia avrebbe comunicato a Sangiuliano di essere incinta, riferendosi a lui come “babbo”. Questa presunta gravidanza ha provocato ansia nel ministro, ma in seguito è stato chiarito che non esisteva alcuna gravidanza in corso. Secondo alcune fonti, Boccia avrebbe già simulato gravidanze in relazioni precedenti. Questo elemento aggiuntivo complica ulteriormente la situazione e il legame tra Boccia e Sangiuliano, portando alla luce nuove questioni da esaminare.

La pubblicazione di questi documenti sembra finalmente dissipare i dubbi riguardanti la nomina e le posizioni assunte dai protagonisti, sollevando interrogativi sulla trasparenza e la gestione delle cariche pubbliche, nonché sul conflitto tra vita personale e incarichi ufficiali.