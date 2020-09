ROMA – Ve lo ricordate Francesco Bellomo, il consigliere di Stato (espulso) fondatore della scuola “Diritto e scienza” che imponeva alle allieve il dress code dei tacchi a spillo e minigonna e si fidanzava via via con tutte le ragazze più appariscenti poi scaricandole malamente? Bene, a tre anni dallo scandalo, in queste ore, le tante ragazze vittime di Bellomo, via whatsapp, si scambiano tutta la loro delusione e sorpresa per la scelta del Csm di condannare l’ex pm di Rovigo Davide Nalin, stretto collaboratore di Bellomo, a due anni di sospensione e al trasferimento come giudice a Bologna, ma solo per aver collaborato con il direttore della scuola dal punto di vista scientifico, e non certo per il comportamento che invece tante studentesse avevano denunciato. Secondo alcune accuse, infatti, Nalin sarebbe stato la longa manus di Bellomo, il suo sensale, per costringere le ragazze ad obbedire ai suoi ordini, anche nelle numerose vicende sentimentali intrecciate dall’ormai ex consigliere di Stato.Se le ragazze sono deluse e si chiedono “ma allora ci siamo inventate tutto o cosa?”, lui, Nalin, invece è soddisfatto. Appena esce dall’udienza del Csm annuncia che ricorrerà per il trasferimento, ma dichiara: “Mi ritengo pienamente soddisfatto perché la sentenza di oggi smentisce categoricamente la tesi secondo cui mi sarei comportato scorrettamente nei confronti delle allieve del corso di Bellomo, accuse per me particolarmente dolorose e infamanti perché nel corso della mia carriera mi sono occupato proprio di reati in danno di donne”.

Del pari la dichiarazione di Stefano Giaime Guizzi, il giudice della Cassazione che lo ha difeso al Csm e che martedì prossimo tornerà a palazzo dei Marescialli come difensore di Luca Palamara: “È caduta l’accusa più infamante, cioè che Nalin avrebbe usato la sua qualità di magistrato per mantenere nella disponibilità del dottor Bellomo le ragazze. E sono clamorosamente cadute tutte le varie sotto-incolpazioni, che gli erano state mosse: che aveva imposto alle ragazze il dress code, il regolamento e in particolare alla dottoressa Paladini di riallacciare la relazione con il Bellomo”. Guizzi cita in propositivo anche la decisione del giudice di Milano Guido Salvini che già aveva derubricato, archiviandole, le accuse contro Nalin, sostenendo che si trattava soltanto di rapporti bilaterali con le ragazze, quindi privi delle pressioni psicologiche che moltissime giovani studentesse hanno denunciato negli interrogatori, e pubblicamente con numerose interviste.



Invece il verdetto al Csm è tutt’altro, espresso peraltro da un collegio dove figurano ex pm con fama di “duri”, come Piercamillo Davigo e Giuseppe Cascini. Presiedeva il vice presidente del Csm, nonché avvocato nella vita, David Ermini, componenti della sezione disciplinare il laico indicato da M5S Fulvio Gigliotti, le togate Alessandra Dal Moro e Maria Paola Braggion.



Una decisione che peraltro potrebbe avere anche delle conseguenze, quanto meno di impatto psicologico, su chi dovrà giudicare sia Bellomo che Nalin nei due processi tuttora aperti, a Piacenza per la denuncia della Palladini (che è all’origine dell’esplosione del caso per la lettera di denuncia inviata dal padre al Consiglio di Stato), e a Bari per le indagini del procuratore aggiunto Roberto Rossi, che ha contestato l’accusa di estorsione. A Piacenza siamo alla conclusione del primo grado, in attesa della sentenza (al momento bloccata perché uno dei giudici ha il Covid). Il 3 settembre il pm ha già concluso la requisitoria chiedendo 3 anni e 4 mesi per Bellomo e un anno e 4 mesi per Nalin. A Bari, invece, tre giorni fa è cominciata l’udienza preliminare dove Bellomo, agli arresti domiciliari e accusato di estorsione, maltrattamenti, calunnia e minaccia, ha parlato per sei ore davanti al gip Annachiara Mastrorilli.