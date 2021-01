ROMA – Un tesoretto in contanti e gioielli che ora viene restituito ai proprietari perché il sequestro era illegittimo. Con questa motivazione il tribunale del Riesame di Roma ha deciso che i 600 mila euro cash nascosti in una scatola di scarpe e sequestrati all’ex economo della Segreteria di Stato Fabrizio Tirabassi (accusato di corruzione) e a suo padre Onofrio, devono tornare a loro.

Per i giudici il sequestro, eseguito dalla finanza e disposto dalla procura di Roma in esecuzione di una rogatoria del Vaticano alla prese con l’inchiesta che ha portato alle dimissioni del cardinale Angelo Becciu, è stato illegittimo. Non usano mezzi termini nel definirlo “irrituale” e con “profili di illegittimità evidenti e sostanziali”.

Il collegio spiega nel dettaglio una serie di anomalie che, secondo loro, sono causa di nullità. Questioni tecniche che hanno a che fare con i rapporti tra il Vaticano e l’Italia e non solo. Innanzitutto, scrivono, la richiesta (per la precisione solo una delle due) non ha seguito i canali previsti (tramite il Ministero della Giustizia) ma è arrivata via mail. Ed è, quindi, “stata adottata in assenza dell’esercizio, da parte del Ministro, dei poteri di controllo”.

Per di più il sequestro del tesoro di Tirabassi (negli armadi le Fiamme Gialle trovarono anche chili di monete d’oro e d’argento) fu disposto “direttamente” dalla procura senza passare al vaglio di un giudice. Per queste motivazioni, i giudici della Libertà hanno annullato i provvedimenti e “disposto la restituzione delle somme a Tirabassi”.