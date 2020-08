“E adesso, che dobbiamo fare? Va bene, ma le scuse di Lula mi suonano un po’ come le solite frasi convenute di quando si va a un party, è assurdo. Non hanno alcuna finalità, sono spiazzato. Da dove arriva una dichiarazione simile? Qual è il senso? Questo virus sta facendo danni. Più che battute, sarcasmo, non posso fare. Gli dobbiamo dire grazie? Ci ha fatto passare tribolazioni e pene per anni per poi sapere che eravamo nel giusto? E’ avvilente”. Così all’Adnkronos Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere ucciso dai Pac in una sparatoria nel 1979. Rimasto ferito lui stesso da un proiettile che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe, commenta “basito e spiazzato” il video di scuse dell’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ai familiari delle vittime di Cesare Battisti al quale ha concesso asilo.

