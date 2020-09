“Si lamenta sempre, ora che i musulmani lo minaccino in Calabria mi sembra davvero esagerato. Non si capisce più nulla sulle sue lamentele e dove voglia andare a parare. Ma avevo già avvertito che saremmo arrivati a questo”. Così all’Adnkronos Alberto Torregiani – il figlio del gioielliere ucciso dai Pac in una sparatoria nel 1979 e rimasto ferito lui stesso da un proiettile che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe – commenta le parole di Cesare Battisti che dal carcere di Rossano (Cosenza), in una conversazione telefonica registrata dai familiari e inviata al suo legale, sostiene di esser stato minacciato dall’Isis e che il Ministero della Giustizia avrebbe voluto trasferirlo in cella con i jihadisti.

