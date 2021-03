“Dttore, non mi farà il vaccino di AstraZeneca, vero? ” . Roberto Venesia, segretario regionale della Fimmg, la Federazione italiana di medici di medicina generale, racconta di aver ricevuto decine e decine di telefonate dai suoi assistiti. Molte richieste di informazioni per chi da lunedì potrà prenotarsi, perché ha un’età fra i 70 e i 79 anni e farà il vaccino nello studio del suo medico, e molti pazienti con patologie gravi che saranno prenotati dai loro medici e andranno nei centri vaccinali per ricevere la dose di Pfizer. Informazioni attese a cui si sono aggiunte le paure sul caso AstraZeneca e il lotto sequestrato.

” Un mio paziente che dovrebbe venire a breve perché ha superato i 70 anni mi ha detto che non aveva alcuna intenzione di essere vaccinato con AstraZenca. Ho cercato di convincerlo. Non abbiamo possibilità di scegliere il vaccino. Purtroppo queste notizie creano un panico che invece di diminuire cresce – prosegue il segretario piemontese della Fimmg – Non oso immaginare la quantità di mail arrivate agli studi associati che hanno anche seimila pazienti ” . Altri medici di famiglia confermano l’allarme: “Più che rifiuti veri e propri a vaccinarsi o richieste per disdire l’appuntamento, si vuole essere rassicurati”.

Difficile capire in queste prime ore quale sarà il bilancio sul numero delle adesioni generato dai timori per AstraZeneca: chi è prenotato non ha possibilità di annullare l’appuntamento. Semmai non si presenta. ” Ieri mattina sono state pochissime le persone che non si sono presentate ai punti vaccinali”, fanno sapere all’Asl Città di Torino. I due centri di via Schio e via Gorizia hanno lavorato a ritmi normali. Ma nel Torinese si stima che abbia rinunciato circa il 10- 20 per cento delle persone prenotate.

Ieri i carabinieri dei Nas anche in Piemonte hanno fatto verifiche su eventuali giacenze del lotto sospetto e 200 sono le dosi trovate e ritirate dal Nucleo antisofisticazioni di Torino. L’Unità di crisi del Piemonte giovedì aveva dato dato disposizione alle Asl di sospendere la somministrazione e tutte le aziende avevano già avviato controlli su partite residue. Nessuna dose è stata ovviamente somministrata ieri.

Giovanni Di Perri, direttore delle malattie infettive dell’Amedeo di Savoia rassicura: “Non sono preoccupato. Vorrei indubbiamente saperne di più, ma considerando che l’hanno dato a milioni di persone, il denominatore è enorme. I casi che hanno destato sospetto sono così esigui, e peraltro con problemi di coagulazione che non fanno parte della sfera degli effetti collaterali dei vaccini, da non mettere in discussione la validità del prodotto”.