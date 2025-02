Caso Almasri, Schlein all’attacco di Nordio e Meloni “presidente del coniglio”

Il ministro Carlo Nordio è stato accusato da Elly Schlein, leader del Partito Democratico, di aver difeso inaccettabilmente un torturatore durante le informative alla Camera riguardanti il caso Almasri. Schlein ha evidenziato che l’attacco alla magistratura è una manovra per distogliere l’attenzione dalle scelte politiche del governo. Ha criticato Giorgia Meloni, definendola non un presidente del Consiglio, ma un “presidente del ‘coniglio’”, lamentando la sua assenza in aula e la mancanza di rispetto verso le istituzioni.

Schlein ha affermato che i ministri stanno cercando di coprire le spalle di Meloni e ha contestato il loro uso di giuridichese per mascherare le vere scelte politiche. Ha accusato il governo di arroganza, sottolineando che mentre alcuni criminali internazionali vengono liberati, il loro partito ha rimosso prontamente un tesoriere sotto inchiesta. Ha ripetuto che la credibilità internazionale dell’Italia è stata danneggiata dalla decisione di rimpatriare Almasri, accusato di gravi crimini come torture e omicidi, accolto nel suo paese come un eroe.

Meloni, invece di perseguire i trafficanti, è accusata di rimandare a casa un torturatore. Al termine della sua intervenzione, i membri del Partito Democratico si sono alzati in piedi, mostrando cartelli con messaggi come “Meloni dove sei?” e “Meloni patriota in fuga”, per esprimere il loro dissenso riguardo alla situazione politica attuale e alla condotta del governo.