Caso Almasri, opposizioni in pressing unite contro Nordio: ecco la mozione di sfiducia

Le opposizioni non si arrendono sul caso Almasri, richiedendo incessantemente che Giorgia Meloni riferisca in Aula. A questa richiesta si aggiunge la mozione di sfiducia contro il ministro Carlo Nordio, sottoscritta da vari gruppi, tra cui Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Più Europa e Italia Viva. Solo Azione si dissocia, con Carlo Calenda che critica l’approccio delle opposizioni, ritenendo che le mozioni di sfiducia siano inefficaci e controproducenti.

Le forze d’opposizione, tuttavia, considerano la mozione un’importante forma di pressione su una questione che la premier Meloni ha cercato di minimizzare. I 5 Stelle hanno inoltre chiesto di includere una condanna contro le affermazioni minatorie di Nordio verso la magistratura, integrazione accolta. Angelo Bonelli sottolinea che la mozione è necessaria a causa delle “bugie” del ministro e del mancato rispetto di un mandato di arresto obbligatorio.

Il testo della mozione evidenzia le incongruenze nelle spiegazioni fornite da Nordio e dal ministro dell’Interno, Piantedosi. Le opposizioni affermano di essere state umiliate dall’assenza di Meloni e dalle dichiarazioni incoerenti dei ministri. La questione è aggravata dalla decisione di non trattenere un individuo pericoloso né consegnarlo alla Corte penale internazionale.

Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di intervenire in Aula per chiarire le sue posizioni, in particolare riguardo alla mancata firma su una dichiarazione contro le sanzioni Usa. La maggioranza, invece, definisce la mozione come un “rito ridicolo” delle opposizioni che chiedono dimissioni ministeriali senza una visione condivisa. Dopo tensioni con la magistratura, il governo cerca di passare a un dialogo costruttivo.