Caso Almasri, Nordio sulla richiesta del Cpi: “Non sono passacarte”

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sottolineato l’importanza del suo ruolo durante un’informativa urgente alla Camera dei deputati. Ha chiarito che non si tratta semplicemente di un organo di passaggio per le richieste della Corte, ma di una figura politica che deve analizzare e considerare il contenuto delle istanze. Questo processo di valutazione è fondamentale per stabilire possibili contatti con altri ministeri, istituzioni o organi dello Stato. La discussione è stata incentrata sulla richiesta di arresto della Corte penale internazionale nei confronti del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Nordio ha evidenziato che il suo compito va oltre l’accettazione passiva delle richieste, richiedendo un’analisi attenta e un’interazione proattiva all’interno del sistema istituzionale.