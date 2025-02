Caso Almasri, l’attacco di Conte: “Meloni fugge, Nordio scandaloso”

“Ormai siamo diventati un porto franco, un Paese dei balocchi dei criminali”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, critico dopo l’informativa dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sulla vicenda Almasri. Conte esprime il proprio disappunto, affermando che la situazione invita i criminali a fuggire, sottolineando che i ministri ora avvertono i delinquenti prima degli arresti. Lamenta inoltre l’assenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dall’Aula, interpretando questa mancanza come un atto di viltà istituzionale. Si rivolge direttamente a Meloni, affermando che non ha il diritto di parlare della questione al di fuori del Parlamento.

Conte riprende Nordio, accusandolo di essere “scandaloso” e di aver assunto il ruolo di “giudice assolutore” per Almasri, piuttosto che difensore, e dice che dovrebbe vergognarsi del suo intervento. Critica Nordio anche per aver ignorato le procedure di arresto e per non aver dato seguito al provvedimento dell’Aja, descrivendo la situazione come una vergogna.

Infine, Conte osserva una transizione da un “blocco navale” a un “blocco morale, politico, giuridico”, affermando che il governo sta cercando di distrarre gli italiani dalla cruda realtà, come il tasso di povertà e il crollo della produzione industriale. Afferma di essere diverso dalla sua opposizione, non sentendosi al di sopra della legge e desidera che il governo affronti le proprie responsabilità di fronte al tribunale dei ministri. Nonostante possa esserci un’assoluzione, il giudizio politico e morale da parte degli italiani è già stato emesso.