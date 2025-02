Caso Almasri e Meloni, cosa ha detto Bruno Vespa a ‘5 minuti’

È scoppiata una polemica per le affermazioni di Bruno Vespa durante la trasmissione “Cinque Minuti”, relative al caso Almasri. Vespa ha dichiarato che gli stati compiono “cose sporchissime” per la sicurezza nazionale, inclusi accordi con torturatori. Le sue parole hanno suscitato dibattiti animati.

Maurizio Gasparri di Forza Italia ha difeso Vespa, sostenendo che ha detto la verità sulle azioni dei governi per garantire la sicurezza del paese. Ha criticato le reazioni di alcuni membri del Partito Democratico, definendole patetiche e chiedendo scuse per le critiche rivolte al giornalista.

L’Unione sindacale dei giornalisti Rai (Usigrai) ha espresso preoccupazione, definendo le dichiarazioni di Vespa come propaganda piuttosto che un’informazione di qualità. Hanno sottolineato l’importanza di fornire ai cittadini notizie chiare e complete, contro ogni speculazione e disinformazione.

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai hanno critico Vespa per aver superato i limiti di imparzialità, accusandolo di sostenere in modo eccessivo il governo Meloni. Hanno chiesto una maggiore cautela nel suo programma, dato il suo ruolo dal Tg1. Sandro Ruotolo del PD ha anche criticato Vespa, definendolo il portavoce ufficiale del governo.

Vespa ha replicato alle critiche, suggerendo a Ruotolo di chiedere chiarimenti a membri del PD riguardo le “cose sporchissime” menzionate. Il sindacato Unirai ha difeso Vespa, affermando che il suo pensiero rispecchia una parte del pubblico e richiamando all’importanza del pluralismo nell’informazione.