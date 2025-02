Caso Almasri, domani l’informativa di Nordio e Piantedosi

Domani, 5 febbraio, i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio riferiranno in aula alla Camera e al Senato sul caso Almasri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sarà presente, nonostante le richieste delle opposizioni. Tuttavia, è stata concessa la diretta tv per entrambi i rami del Parlamento.

Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento, ha dichiarato che il governo non intende sottrarsi al confronto con il Parlamento ma desidera approfondire alcune questioni prima dell’informativa. Ha ribadito che i due ministri presenti sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie. Le opposizioni, però, continuano a chiedere che sia Meloni a rispondere. Andrea Orlando del PD ha sottolineato l’importanza della presenza della premier, soprattutto su temi di interesse nazionale, e ha interrogato sulla decisione di non apporre il segreto di Stato.

Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle ha accusato Meloni di nascondersi dietro ai suoi ministri, mentre Davide Faraone di Italia Viva ha evidenziato l’incongruenza della sua assenza di fronte all’informativa di ministri disponibili. Matteo Renzi ha anche criticato la situazione, affermando che Meloni evita il confronto diretto mentre si espone sui social.

Le opposizioni hanno richiesto la diretta dell’informativa, ottenendo infine l’accordo del presidente della Camera Lorenzo Fontana. L’informativa sarà trasmessa in diretta dai canali Rai a partire dalle 12.15, dopo che le opposizioni hanno insistito per una parità di trattamento tra le due Camere.