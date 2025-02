Caso Almasri: da Schlein a Conte, opposizioni all’attacco di Meloni e del governo

Nel dibattito alla Camera, le opposizioni hanno attaccato duramente la premier Giorgia Meloni e il governo riguardo al caso Almasri, un ricercato per crimini contro l’umanità riaccompagnato in Libia con un volo di Stato. Elly Schlein del PD ha criticato l’assenza della Meloni, definendola “presidente del ‘coniglio'” e accusandola di mancare di rispetto nei confronti del Parlamento. Ha messo in evidenza la gravità della situazione diplomatica e morale, sottolineando che il governo ha rilasciato un torturatore libico.

Giuseppe Conte del M5S ha concordato con Schlein, etichettando l’assenza della Meloni come “viltà istituzionale” e ha criticato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, accusandolo di essere stato un “giudice assolutore” e di dare giustificazioni ridicole riguardo alla scelta del governo. Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra ha descritto l’evento come “onta di infamia” per le istituzioni italiane, sottolineando l’inadeguatezza del governo a giustificare la liberazione di un torturatore.

Maria Elena Boschi di Italia Viva ha evidenziato il coraggio apparente della Meloni sui social, ma la sua paura di confrontarsi in aula. Infine, Ettore Rosato di Azione ha suggerito la necessità di un dialogo serio piuttosto che uno scontro, mentre Riccardo Magi di Più Europa ha fatto notare che l’assenza della premier è un’offesa per il Parlamento e per il diritto internazionale. L’atmosfera in aula è stata caratterizzata da un attacco frontale ai membri del governo, con richieste di maggiore responsabilità e chiarezza sulle scelte compiute.