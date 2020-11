”Sette anni, 7 mesi e 20 giorni di attesa per riparare un danno irrimediabile alla legittima richiesta di una Giustizia equa anche per i cittadini in divisa. Una causa vinta non restituisce serenità, ma conferma l’impegno a difesa dei poliziotti, anche a costi altissimi. Senza megafoni, senza trasmissioni televisive, senza titoli di giornale che hanno portato a minacce di morte, insulti di ogni tipo, radicando l’idea di un fatto che non è accaduto e che oggi è stato, almeno nel Tribunale di Ferrara, riconosciuto come tale”. Lo dichiara il V. Presidente del Sindacato FSP Polizia Franco Maccari, assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, oggi, al termine di una vicenda giudiziaria innescata da una querela presentata da Patrizia Moretti, mamma di Federico Aldrovandi.

