Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto parte di una setta? Questo è ciò che abbiamo evinto dal confronto che i due hanno avuto durante la notte di lunedì al GF Vip e la notizia è stata in qualche modo confermata da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, seppur prendendo le distanze dalla parola ‘setta’. La conduttrice ha dichiarato che la storia raccontata da Adua e Morra la sapeva anche lei.

“Il Tg Com riporta ‘Suicidi, setta e Lucifero nel passato di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco’. Potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto, ma molto famosi, attenzione. Questa è una cosa seria. Adua parla di una persona che si è suicidata e lei dice che questa persona faceva parte di questa sorta di setta come dicono i giornali. Lei fa capire che sarebbe potuto accadere anche a lei il suicidio. Io posso dire che c’è un’altra persona che io non dirò nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha detto che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me, non dirò altro. Però sono scioccata perché le cose di Adua e Morra sono le stesse.

Il caso è stato discusso anche a Mattino Cinque con Lory Del Santo che ha raccontato un personale aneddoto:

“Quando io stavo preparando The Lady la mia migliore attrice – che poi non ha più fatto The Lady – l’ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno fatto loro (Morra e Adua, ndr). A questa ragazza hanno poi cambiato il nome, lei è andata a Roma quattro volte a firmare il contratto ed è scomparsa. Mi ha telefonato poi dicendo: ‘Mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese, cambierò il numero’. Da lì l’hanno incorporata in questa situazione, non l’ho mai più rivista. Questa ragazza è scomparsa”