Caso 25 Aprile e la morte di Papa Francesco: Fratoianni e le ‘cerimonie sobrie’ contro un governo allergico

La morte di Papa Francesco ha innescato una controversia politica in relazione alle celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione dall’occupazione nazifascista. Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha dichiarato che le cerimonie saranno consentite, ma con sobrietà, suscitando l’indignazione di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), che accusa il governo di voler minimizzare l’importanza del 25 aprile. Fratoianni ha sottolineato che, nonostante il lutto nazionale, le parole di Musumeci rivelano un’allergia alla memoria storica legata alla liberazione dal fascismo e che non si può utilizzare la scomparsa di Papa Francesco per sminuire il valore del 25 aprile.

Il contesto di lutto citato da Musumeci si riferisce ai cinque giorni di lutto nazionale proclamati dal governo fino al giorno dei funerali di Francesco, il 26 aprile. Nonostante ciò, la cerimonia tradizionale della posa della corona di fiori al Milite Ignoto di Roma è stata confermata. Fratoianni non è l’unico a criticare Musumeci; anche Angelo Bonelli di Avs ha chiarito che il 25 aprile non è semplicemente un evento festaiolo, ma un giorno di commemorazione della lotta resistenziale che ha portato alla democrazia in Italia. Bonelli ha affermato che Papa Francesco, una figura di grande spessore, non dovrebbe essere strumentalizzato in tali contesti. I funerali di Papa Francesco avranno luogo il 26 aprile nella basilica di San Pietro, completando così il periodo di lutto nazionale.