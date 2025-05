CASINO ROYALE: Il Nuovo Album e Tour di Concerti [Info e Biglietti]

Come un’araba fenice, i Casino Royale tornano sulla scena musicale italiana con “FUMO”, in uscita il 23 maggio per l’etichetta Asian Fake. La storica band milanese, guidata da Alioscia Bisceglia, si prepara a presentare il nuovo album nei principali festival italiani, promettendo un’esperienza sensoriale unica.

“FUMO” è prodotto in collaborazione con Clap! Clap! e racconta significati profondi, esplorando temi come dualismi esasperati, ansie collettive e tensioni sociali, mentre cerca una via d’uscita attraverso il “positivismo della volontà.” Il titolo offre due interpretazioni: il fumo tossico che confonde le menti e la purificazione attraverso l’incenso, utile per liberarsi da energie negative.

Il disco, che riflette sugli scenari attuali di tensioni e scontri, riafferma la lucidità profetica dei Casino Royale a trent’anni dal loro primo lavoro in italiano. La collaborazione con Asian Fake facilita un dialogo tra generazioni, valorizzando il lavoro visivo e grafico curato da DeeMo e il team creativo della label.

Il suono di “FUMO” rielabora le radici giamaicane e soul della band, arricchito da un impianto sonoro potente. L’album inizia con la voce di Marta Del Grandi, seguita da Alioscia, Patrick Benifei e la giovane rapper albanese Alda. Tra groove ipnotici e testi che riflettono su controllo e desiderio di riscatto, si chiude con un’apparizione simbolica di Anina B, rappresentante delle nuove generazioni.

Il tour inizia il 24 maggio 2025 a Milano, con date anche a Modena, Padova, Ivrea, Roma, Eboli, Cremona e Bologna.

Fonte: www.newsic.it