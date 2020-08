“Ho vissuto un percorso da sogno”

– L’ultimo trofeo lo ha sollevato sabato scorso a Lisbona col suo Porto. Era “solo” la coppa del Portogallo, ma era l’ultimo successo di uno dei portieri più vincenti della storia moderna. Iker Casillas ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 39 anni, dopo aver vinto un Mondiale e due Europei con la Spagna e 19 trofei col Real Madrid, tra questi tre Champions League, una coppa intercontinentale e cinque Liga. Senza dimenticare la vittoria più grande, quella di tornare in campo dopo l’infarto rimediato in allenamento a maggio dello scorso anno.

“L’importante è il percorso che fai e le persone che ti accompagnano – scrive il portiere spagnolo in una lunga lettera pubblicata su Twitter -, non la destinazione, perché con il lavoro e i sacrifici tutto arriva da solo. Penso di poter dire, senza esitazione, che ho vissuto un percorso da sogno. Ho avuto la fortuna di potermi dedicare professionalmente a quello che più mi appassiona, mi dà soddisfazione e mi rende felice: il calcio”. Casillas ripercorre la sua vita calcistica partendo dai campetti d’infanzia fino al Santiago Bernabeu di Madrid e al Do Dragao di Porto. “Quando guardo indietro, mi rendo conto di quanto sono fortunato per tutto quello che sono riuscito a ottenere, e non parlo solo dei titoli conquistati, ma del lato umano”.

Il saluto del Real Madrid

E anche il Real Madrid ha voluto omaggiare una delle sue bandiere: “Il Real Madrid manifesta riconoscenza e ammirazione per una delle leggende del nostro club e del calcio mondiale – scrive la società spagnola, dove Casillas ha trascorso 25 anni collezionando 725 presenze -. Il miglior portiere della storia del Real e del calcio spagnolo è arrivato da noi all’età di nove anni ed è diventato uno dei nostri capitani più emblematici. Oggi si ritira uno dei giocatori più importanti dei nostri 118 anni di storia, un calciatore che amiamo e ammiriamo, un portiere che ha contribuito alla leggenda del Real con il suo lavoro e il suo comportamento esemplare dentro e fuori dal campo”.