Il nuovo focolaio di Covid-19 scoppiato nell’azienda Parmovo di Colorno ha fatto scattare subito il monitoraggio e l’isolamento di tutti i dipendenti risultati positivi, una quarantina circa.

I nuovi casi tuttavia non destano particolare preoccupazione secondo la dottoressa Tiziana Meschi, direttrice del dipartimento Geriatrico – riabilitativo del Maggiore di Parma e responsabile del reparto degenze Covid al terzo piano del padiglione Barbieri.

Come spiega Meschi, “nuovi focolai erano prevedibili. Dopo la fase di declino sapevamo che potevano scoppiare nuovi casi ma non siamo spaventati, l’importante è tracciarli totalmente e trattarli o con isolamento o con ricovero. Per questo la guardia non va mai abbassata”.

Attualmente al terzo piano del padiglione Barbieri, dove è presente l’unico reparto ancora attivo riservato ai pazienti Covid, “ci sono sei pazienti ricoverati più due negli infettivi. La gran parte di queste persone è stabile e in una situazione che non crea preoccupazione. L’unico paziente che stiamo seguendo con più attenzione è un uomo straniero, di circa 40 anni, che ha avuto contatti con i focolai di questi giorni registrati nei macelli e salumifici di Viadana, Casalmaggiore e nell’azienda di Colorno”.

L’uomo lavora infatti per la cooperativa che presta manodopera alle aziende che hanno visto i recenti casi positivi.

Gli altri dipendenti al momento non hanno avuto bisogno di ricovero.

Covid, picco di casi in un’azienda a Colorno – Foto

“Il paziente ha un impegno polmonare cospicuo, come quello riscontrato nei positivi Covid di marzo. È stato ricoverato 48 ore fa ed è il paziente più problematico al momento – continua Meschi -. Si trova tuttavia in una situazione intermedia in cui usa l’ossigeno, ma non è sottoposto a ventilazione invasiva o al casco. Lo seguiamo strettamente, di ora in ora”.

Il focolaio di coronavirus alla Parmovo, azienda di produzione di ovoprodotti di Sanguigna di Colorno, è stato rilevato dall’Azienda territoriale sanitaria Val Padana, l’ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona.

I lavoratori risultati positivi al Sars-Cov2 sono per lo più residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sono dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l’azienda parmense.