Casetta spaccata in due dopo capodanno, parlano gli alunni non coinvolti: “Gesto brutto, non abbiamo più paura”

Grazie al capodanno gate sono emersi dettagli importanti su quello che sta succedendo nella casetta di Amici. Nel daytime di oggi abbiamo visto due gruppi distinti, da una parte quello dello ‘scandalo del 31 dicembre’ e dall’altra tutto il resto della classe.

Gli alunni non coinvolti nel capodanno gate hanno voluto incontrare i loro compagni e il primo a parlare è stato Ramon: “Sicuramente è stato difficile, questa situazione non è facile per voi come per noi. Per noi è stato automatico radunarci ed essere un gruppo felice e sereno soprattutto. Siamo tutti diversi, ma qui dentro non tutti possono reagire in modo forte o capire se ne vale la pena rispondere o ingoiare e soffrire dentro e basta. Abbiamo capito che un po’ tutti sentivamo questa cosa. Il fatto che per una settimana non c i sono state alcune cose siamo stati più tranquilli. Ora vogliamo mantenere questa situazione di tranquillità. Perché così stiamo bene. voi non siete obbligati a entrare in questa situazione se la ritenete scomoda“.

Dopo essersi riuniti in casetta i ragazzi si confrontano tra di loro #Amici22 pic.twitter.com/km6UW4UtDG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2023

Gli allievi non coinvolti nel provvedimento parlano tra di loro in sala relax #Amici22 pic.twitter.com/rQH6ea4qf5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2023

Casetta divisa in due: “Faticavamo anche a dormire per colpa vostra”.

Gianmarco ha parlato di fatti brutti e di atteggiamenti poco educati del gruppo di Wax: “Abbiamo visto un po’ tutti più sereni ed è stato bello vedere un po’ di animi riaccesi. Quindi ci siamo interrogati tutti su questo in modo personale. Poi ci siamo guardati e capiti. La casa era divisa in due. La sera facevamo molta fatica a dormire. Noi vi sentivamo ridacchiare in maniera molto forte negli orari più sbagliati. E voi sapevate a che ora ci svegliamo la mattina“.

Megan si è rivolta a Samu, Maddalena e NDG: “Le persone più… erano Wax e Tommy e magari voi gli siete andati dietro. Forse li avete assecondati in più casi. Non gli avete detto ‘fermi che state facendo e che state facendo?’. Ci sono state tante persone che magari si spaventavano ad esporsi. Noi non abbiamo più avuto paura a dire la nostra. Samuel e Angelina erano più tranquilli. Ora siamo liberi di essere noi stessi senza avere paura di scatenare reazioni“.

I sei protagonisti del capodanno gate erano in evidente imbarazzo e Samu ha rotto il silenzio: “Non mi giustifico, è stato un gesto bruttissimo. Dovevamo avere più rispetto. Io dovevo impuntarmi di più, qui non abbiamo scuse. Io non provo rancore, mi dispiace e basta per quello che è successo“.

Il mistero si infittisce.