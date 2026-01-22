Case vacanze a Velletri

Il Comune di Velletri ha ordinato l’interruzione immediata di un’attività di casa vacanze gestita in forma non imprenditoriale, fuori dai circuiti dell’hotellerie tradizionale. La determina n. 44 del 20/01 impone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati.

L’attività in questione è una casa vacanze con una capacità ricettiva di 2 posti letto, collocati presso una camera di dimensione di 10 MQ. Le irregolarità riscontrate dal Comune includono la mancanza di planimetria dell’unità immobiliare redatta secondo le norme, la mancanza di relazione asseverata da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente e la mancanza di comunicazione formale all’amministrazione di condominio dell’attività che si intende svolgere.

Il Comune è obbligato per legge ad intervenire entro 60 giorni. Il messaggio politico è che l’ospitalità è un’opportunità, ma non può diventare una zona franca dove ognuno fa come gli pare. La Polizia Locale di Velletri ha confermato che l’alloggio non avrebbe garantito alcuni requisiti minimi e la documentazione presentata non sarebbe stata all’altezza di ciò che serve per offrire accoglienza in modo credibile.

Questo non è un episodio isolato, poiché le amministrazioni stanno alzando l’asticella dei controlli, soprattutto nelle aree a forte pressione turistica. A Roma, tra marzo 2024 e marzo 2025, sono state chiuse circa 300 strutture ricettive risultate irregolari. Velletri si inserisce in questa tendenza, con l’obiettivo di prevenire problemi futuri.

Sullo sfondo c’è la domanda più scomoda: che città vogliamo costruire? L’ospitalità diffusa porta reddito, ma se cresce senza regole rischia di generare un corto circuito. Non a caso, una recente pronuncia della Corte costituzionale ha riconosciuto che i Comuni possono individuare zone e criteri per governare il fenomeno. La decisione del Comune di Velletri manda un avvertimento che vale per tutti: chi vuole fare accoglienza deve farla bene, con requisiti verificabili e regole rispettate.