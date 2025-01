Case di VIP distrutte dagli incendi in California: da Paris Hilton a Fergie

Un devastante incendio ha colpito la California, accerchiando Los Angeles e costringendo oltre 30.000 persone a evacuare. Più di 10.000 edifici sono stati distrutti, inclusi quelli di diversi personaggi famosi. Tra i primi vip a perdere le loro abitazioni ci sono Adam Brody e Leighton Meester, i cui appartamenti si trovavano a Pacific Palisades, uno dei quartieri più colpiti dal rogo.

Anche la villa di Paris Hilton a Malibu è stata ridotta in cenere. Fonti vicine alla cantante hanno confermato che la sua casa sulla spiaggia è completamente distrutta dopo l’incendio. Nonostante possieda altre proprietà, Hilton è ovviamente provata dalla perdita. La situazione non è migliore per Fergie, la cui villa è attualmente minacciata dalle fiamme, con incendi che si avvicinano troppo alla sua proprietà. Attualmente, sembra che la casa della cantante sia già stata colpita e le possibilità di salvarla sono ridotte.

Anche Ben Affleck ha vissuto un momento critico: la sua casa è circondata dalle fiamme e, viste le circostanze, è stato evacuato. È stato avvistato mentre si dirigeva rapidamente verso la villa della sua ex moglie Jennifer Garner, vicina alla sua abitazione. Non è chiaro se la sua visita fosse per cercare rifugio temporaneamente o per assicurarsi che ella e i loro tre figli fossero al sicuro.

La comunità è in uno stato di allerta, stando alle notizie diffuse dai media, e i danni continuano a crescere. Le evacuazioni sono in corso, con le autorità che cercano di contenere le fiamme e proteggere i residenti rimasti. L’impatto dell’incendio è devastante, non solo per i cittadini comuni, ma anche per le celebrità che vedono le loro proprietà distrutte. La situazione è ancora in evoluzione e si teme che il bilancio dei danni possa aggravarsi nelle prossime ore. I soccorsi e le operazioni di emergenza proseguono, mentre la popolazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi e notizie.