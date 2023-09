Case Android TV Mecool KM7 certificata da Google | Android 11 | RAM 2 GB e ROM 16 GB | WiFi doppia banda 2.4 e 5 GHz | Controllo da voce Hey Google e duplicato di schermo Chromecast.

MECOOL KM7 è dotato di un processore Amlogic S905Y4 con CPU ARM Cortex A35 quad-core e 64 bit e processore GPU ARM G31 MP2, supporta Wi-Fi dual band 2,4 e 5 GHz, nonché di una LAN Ethernet 10/100 per garantire stabilità e solidità segnale di rete collegato. Supporta la decodifica AV1 e viene eseguita con il sistema operativo Android 11 , che offre agli utenti una migliore esperienza di trasmissione a maggiore velocità e prestazioni maggiori. Dispone di una memoria RAM da 2 GB e di una memoria flash da 16 GB, prodotto certificato da Google che ti consente di accedere al controllo vocale HEY GOOGLE premendo un tasto del telecomando e avere accesso a più ricerche di contenuti disponibili , inoltre integra diversi accessori del pacchetto di Google ed è compatibile con Google Chromecast che ti permetterà di duplicare lo schermo del tuo smartphone o tablet e godere di qualsiasi contenuto che hai in questi Dispositivi Dispone di connettività Bluetooth 5.0 che ti permetterà di accoppiare gli accessori che ti piace. Dispone di molteplici opzioni di connessione come HDMI 2.1 che supportano risoluzioni fino a 4 k@60 fps, doppio USB 2.0, slot per scheda di memoria TF, ingresso AV e ingresso RJ45 Ethernet 10/100.

59,99 €