CASCHO Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 con Bassi Icmmersivi, Incorporato 4 HD Mic, IPX7 Impermeabili, 37H Cuffie Senza Fili con Display LED, Cuffie Wireless per Conferenze, Studio, Viaggi

Display Digitale a LED e Tepy-C: Le cuffie S23 sono dotate di un intelligente display digitale a LED per tenere l’utente informato sulla batteria. Ogni cuffia è dotata di un indicatore di consumo individuale, e ogni unità rappresenta il 25% dell’energia delle cuffie wireless. Ricarica rapida della custodia delle cuffie con il cavo Tepy-C

Bluetooth 5.3 Avanzato: gli auricolari Bluetooth utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata per una connessione più rapida e una velocità di trasmissione più stabile, così puoi goderti una connessione costante e stabile anche in aree con segnale complesso. Il 2S si connette automaticamente al telefono quando apri e rimuovi la custodia di ricarica.

Bassi Profondi: gli auricolari wireless incorporano una bobina dinamica da 14.2 mm con diaframma in grafene composito in TPU, che fornisce una gamma alta e media più fine e pronunciata, producendo bassi incredibilmente potenti.

Impermeabilità IPX7: l’S23 è impermeabile IPX7 e presenta un materiale nano-impermeabile unico che resiste a pioggia e sudore. Nota: la custodia di ricarica non è impermeabile, utilizzare gli auricolari dopo che si asciuga.

29,99 €