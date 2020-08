Torna ‘Direzione Rivoluzione’, la festa nazionale di CasaPound, e la prima delle ‘rivoluzioni’ del movimento è al suo interno: “Abbiamo deciso di non candidarci più alle elezioni e di lasciare la politica tradizionale per diventare un laboratorio di idee che porti contenuti al sovranismo”, dice Simone Di Stefano, già segretario nazionale del movimento. Dal 3 al 5 settembre attivisti e simpatizzanti di CasaPound si ritroveranno a Grosseto per confrontarsi “sui temi davvero importanti”, fino al dibattito conclusivo, intitolato “Le sorti di una nazione” al quale è prevista la partecipazione del senatore della Lega Simone Pillon e del deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

