ll Comune di Bari e la Regione Puglia sono pronti a costituirsi parte civile nel processo a carico di 28 esponenti di Casapound, accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista, nel processo che inizierà oggi pomeriggio a Bari. Il procedimento giudiziario – che inizierà alle 15,30 nel tribunale penale del quartiere Poggiofranco – nasce dall’aggressione nei confronti di alcune persone che il 21 settembre 2018 manifestavano contro l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

L’episodio avvenne nei pressi della sede di Casapound barese in via Eritrea, mentre alcuni manifestanti antifascisti andavano via dalla manifestazione anti-Salvini. Tra le persone aggredite c’era anche l’allora europarlamentare di Rifondazione Comunista Eleonora Forenza con il suo assistente. A distanza di tre mesi, le indagini della Digos, coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, portarono al sequestro della sede barese di Casapound, poi confermato in tutti i gradi di giudizio.

Nel procedimento è stata individuata come parte civile l’Anpi, che ha lanciato un appello alla mobilitazione, convocando un presidio davanti al palazzo di giustizia. Il Comune di Bari ha scelto di costituirsi parte civile per ricordare e ribadire “i valori fondativi dello Statuto del Comune, come l’affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale”.

La Regione, dal canto suo, ha ricordato di essere “da sempre impegnata a combattere ed a contrastare tale fenomeno, anche al fianco delle varie associazioni, ha da tempo siglato il protocollo d’intesa che istituisce l’Osservatorio regionale sui neofascismi, impegnato nel al costante monitoraggio, su tutto il territorio regionale, degli episodi, delle iniziative, delle attività di singoli o di gruppi organizzati che rivelino ispirazione e caratteri fascisti, razzisti, xenofobi”.