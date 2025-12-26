14.6 C
Roma
venerdì – 26 Dicembre 2025
Economia

CasaPound: 22 anni di occupazione a Roma

Da stranotizie
CasaPound: 22 anni di occupazione a Roma

CasaPound compie 22 anni e torna al centro del dibattito politico dopo le recenti polemiche sullo sgombero di Askatasuna, il centro sociale di destra a Torino. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha affermato che CasaPound è tra le priorità per quanto riguarda la lista degli immobili da sgomberare.

Tuttavia, il movimento guidato da Gianluca Iannone parla di un “paradosso”, sottolineando che le occupazioni in Italia sono circa 200 e solo una non è di sinistra o occupata da immigrati: la loro. Il portavoce nazionale Luca Marsella afferma che CasaPound dà casa a 20 famiglie di italiani e ha realizzato decine di distribuzioni alimentari e centinaia di conferenze con scrittori, giornalisti e intellettuali.

Marsella rivendica che il movimento è un luogo di confronto e non vuole essere trattato come gli altri centri sociali. Chiede che se ci paragonano agli altri centri sociali, pretendono di essere trattati allo stesso modo, senza lo sgombero, ma con l’avvio di un iter verso la regolarizzazione della struttura.

Il portavoce di CasaPound spiega anche che è stata mandata una lettera al Demanio per trovare una soluzione sulla questione abitativa e che il danno erariale è stato ingigantito. Sottolinea che la provvisionale richiesta nel processo penale per l’occupazione è stata di appena 20mila euro e che il conteggio esatto sarà rimandato al giudice civile.

Marsella afferma che CasaPound non è riconosciuta dalla sinistra come luogo di cultura, ma ha avuto ospiti personalità di tutti i generi e che il movimento continua a fare politica alla luce del sole. Ribatte alle richieste di scioglimento del movimento, sottolineando che non c’è mai stata un’indagine a loro carico e che il movimento è più vivo che mai, con un terzo consiglio nazionale previsto per il 7 gennaio.

Articolo precedente
Spesa della Camera dei deputati in Italia
Articolo successivo
Cambiamento climatico in Friuli Venezia Giulia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.