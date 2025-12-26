CasaPound: 22 anni di occupazione a Roma

CasaPound compie 22 anni e torna al centro del dibattito politico dopo le recenti polemiche sullo sgombero di Askatasuna, il centro sociale di destra a Torino. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha affermato che CasaPound è tra le priorità per quanto riguarda la lista degli immobili da sgomberare.

Tuttavia, il movimento guidato da Gianluca Iannone parla di un “paradosso”, sottolineando che le occupazioni in Italia sono circa 200 e solo una non è di sinistra o occupata da immigrati: la loro. Il portavoce nazionale Luca Marsella afferma che CasaPound dà casa a 20 famiglie di italiani e ha realizzato decine di distribuzioni alimentari e centinaia di conferenze con scrittori, giornalisti e intellettuali.

Marsella rivendica che il movimento è un luogo di confronto e non vuole essere trattato come gli altri centri sociali. Chiede che se ci paragonano agli altri centri sociali, pretendono di essere trattati allo stesso modo, senza lo sgombero, ma con l’avvio di un iter verso la regolarizzazione della struttura.

Il portavoce di CasaPound spiega anche che è stata mandata una lettera al Demanio per trovare una soluzione sulla questione abitativa e che il danno erariale è stato ingigantito. Sottolinea che la provvisionale richiesta nel processo penale per l’occupazione è stata di appena 20mila euro e che il conteggio esatto sarà rimandato al giudice civile.

Marsella afferma che CasaPound non è riconosciuta dalla sinistra come luogo di cultura, ma ha avuto ospiti personalità di tutti i generi e che il movimento continua a fare politica alla luce del sole. Ribatte alle richieste di scioglimento del movimento, sottolineando che non c’è mai stata un’indagine a loro carico e che il movimento è più vivo che mai, con un terzo consiglio nazionale previsto per il 7 gennaio.