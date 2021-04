Il tribunale di Roma ha condannato in abbreviato a 2 anni e 2 mesi Debora Cerreoni, moglie di Massimiliano Casamonica, nell’ambito di uno stralcio del processo “Gramigna” che ha azzerato il clan con la sua roccaforte nella zona della Romanina.

Confermata dal tribunale l’associazione mafiosa. Il pm Giovanni Musarò aveva chiesto per la donna la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

La pena di 2 anni e 2 mesi per Cerreoni è maturata in abbreviato (rito che prevede lo sconto di un terzo in caso di condanna) e tiene conto del contributo dato all’indagine. Una collaborazione con la giustizia risultata determinante per smantellare i meccanismi per regolavano il funzionamento del clan Casamonica.

Insieme a Cerreoni è stato condannato a due anni e due mesi anche Massimiliano Fazzari, che ha patteggiato. Anche per lui è stata riconosciuta l’attenuante come collaboratore di giustizia.

“Il Tribunale di Roma conferma che il clan dei Casamonica è un’associazione mafiosa. Continuiamo a lottare per liberare la nostra città dalla criminalità organizzata e restituire dignità ai cittadini onesti. #NonAbbassiamoLoSguardo #FuoriLaMafiaDaRoma”. Lo ha scritto in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.