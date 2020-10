Dopo le condanne per l’aggressione al ‘Roxy Bar, avvenuta ad aprile 2018, alla Romanina, periferia della Capitale, i Casamonica e i Di Silvio hanno continuato a compiere anche estorsioni per sostenere le spese legali dei familiari detenuti. E’ quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti del clan e che ha portato oggi in carcere altre sei persone, arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Romanina ritenute responsabili a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti.

